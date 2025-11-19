ФСБ задержала бывшего священника

Сотрудники ФСБ задержали бывшего священника Новороссийской епархии по подозрению в противоправной деятельности. Он занимался вербовкой прихожан и казаков в ряды запрещенной в России организации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Следствие установило, что экс-священник склонял граждан к вступлению в "Русский добровольческий корпус"*(организация признана в России террористической, и участие в ней преследуется по закону).

Задержанный ранее был отстранен от службы в церкви. По имеющейся информации, его лишили сана за убеждения, несовместимые с деятельностью священнослужителя.

По оперативной информации, задержанный полностью признал свою вину и раскаивается в содеянном. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения и предъявлении официального обвинения.

*Запрещенная в России террористическая организация