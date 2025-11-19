Раскрыта новая тревожная деталь в прошлом пропавшей семьи Усольцевых

Журналисты выяснили дополнительные факты о жизни Сергея Усольцева, пропавшего вместе с семьёй в Красноярском крае. Новая информация касается его долгов, старых конфликтов и эпизодов из биографии.

Как сообщается, в последние годы Усольцев столкнулся с серьёзными трудностями в бизнесе. Разные компании подавали к нему судебные иски. В начале 2025 года он накопил 99 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Отмечено, что 14 ноября он должен был погасить займ, взятый на развитие дела.

По данным источника издания, ещё в 90-е Усольцев получил разрешение на газовое оружие — шестизарядный револьвер «Айсберг-205», популярный среди владельцев для самообороны. Оружие находилось при нём и в 2002 году, когда у бизнесмена угнали автомобиль. Тогда он жил в Красноярске. Угонщика так и не нашли.

ТАСС: во время поисков семьи Усольцевых спасатели осмотрели пещеру глубиной 15 м

Журналисты добавляют, что Усольцев занимался не только коммерческими проектами, но и участвовал в политике. Он выдвигался в депутаты, заключал крупные госконтракты и заработал около 20 миллионов рублей на договорах с местными властями. Однако с 2020 года перестал побеждать в конкурсах.

Напомним, Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября в районе Кутурчина. Семья отправилась в поход к скале Буратинка. Начались масштабные поиски, в которых участвовали более полутора тысяч человек. Возбуждено уголовное дело. Активная фаза поисков завершилась 12 октября.

На месте была обнаружена только машина, оформленная на фирму Усольцева. В бардачке лежали 300 тысяч рублей. Основная версия — несчастный случай. При этом сын семьи Даниил считает, что родные могут находиться в другом месте. В обсуждении фигурирует версия побега из страны, однако официально она отвергнута.

17 ноября спасатели повторно вышли на маршрут и обследовали пещеру глубиной 15 метров.