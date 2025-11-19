Пожар в Японии уничтожил более 170 домов

Пожар на японском острове Кюсю уничтожил более 170 зданий, среди которых много домов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Возгорание началось 18 ноября в городе Оита. Пожарные службы пока не смогли предотвратить распространение огня, он охватил прилегающие леса.

Местных жителей эвакуировали в ближайший общественный центр, там находятся 175 человек. Кроме того 76-летний мужчина пропал без вести.

Власти префектуры применили Закон о ликвидации последствий стихийных бедствий, согласно котором обязанности по содержанию убежищ берет на себя государство.

Ранее в иранском Ширазе произошли мощные взрывы на предприятии, где находились баллоны с сжиженным газом. Отмечается, что в результате взрывов начался пожар.