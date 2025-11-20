Осужден фигурант дела о подрыве машины с военным в Москве

Второй Западный окружной военный суд приговорил Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве авто офицера Минобороны России, к 25 годам тюрьмы.

«Окончательно назначить Серебрякову наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием пяти лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима», — приводит решение судьи РИА Новости.

Кроме того, назначен штраф в размере 1 млн рублей.

В ходе судебного заседания ранее офицер, потерявший стопы в результате теракта в Москве летом прошлого года, принял извинения от фигуранта дела Евгения Серебрякова.

Серебряков признал вину.

В сентябре стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование дела о подрыве машины военнослужащего в Москве.