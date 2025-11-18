Украинская учительница бросилась с ножом на коллегу из ревности

В Новопокровском лицее Днепропетровской области учительница украинского языка бросилась с ножом на коллегу из ревности. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел на глазах учеников. Поводом для нападения называют ревность к гражданскому мужу учительницы, который является директором лицея.

Ранее в Татарстане 20-летняя учительница из ревности напала с ножом на 17-летнего студента и попыталась зарезать его. Между молодыми людьми произошла ссора, во время которой девушка взяла нож и нанесла возлюбленному несколько ударов в грудь.