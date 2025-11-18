На Колыме мужчина объявил войну бульдозерам

Московский Комсомолец

Жителю посёлка Дукат (Магаданская область), по данным канала «112», не понравился грохот бульдозеров, которые пригнали на земляные работы.

На Колыме мужчина объявил войну бульдозерам
© Московский Комсомолец

Нетрезвый 62-летний мужчина, вооружившись самозарядным охотничьим карабином, отправился в направлении бульдозера. Сначала, как указано, он совершил «упреждающий» выстрел в воздух, а затем «нацелился на водителя». К счастью, он не довел свой преступный умысел до конца.

Через некоторое время после угроз бульдозерист обратился в правоохранительные органы.

Жителя магаданского поселка признали виновным в угрозе убийством, а также в незаконном хранении боеприпасов. Стрелок, как уточняется, отправится в тюрьму на два года.