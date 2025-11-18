На Колыме мужчина объявил войну бульдозерам

Жителю посёлка Дукат (Магаданская область), по данным канала «112», не понравился грохот бульдозеров, которые пригнали на земляные работы.

Нетрезвый 62-летний мужчина, вооружившись самозарядным охотничьим карабином, отправился в направлении бульдозера. Сначала, как указано, он совершил «упреждающий» выстрел в воздух, а затем «нацелился на водителя». К счастью, он не довел свой преступный умысел до конца.

Через некоторое время после угроз бульдозерист обратился в правоохранительные органы.

Жителя магаданского поселка признали виновным в угрозе убийством, а также в незаконном хранении боеприпасов. Стрелок, как уточняется, отправится в тюрьму на два года.