В Рязанской области впервые объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара

МЧС по Рязанской области объявило угрозу атаки малоразмерного воздушного шара. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее сообщение появилось в приложении МЧС. При этом, предупреждение распространяется как на Рязань, так и на Рязанскую область. Отмечается, что угроза атаки подобного вида воздушного судна была объявлена на территории региона впервые.

Согласно рекомендации МЧС, местным жителям следует не подходить к окнам и зайти в ближайшее здание, пока угроза атаки не будет устранена.