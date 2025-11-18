Экс-главу «Сколково» взяли под стражу
Замоскворецкий суд Москвы взяли под стражу бывшего главу технопарка «Сколково» Рената Батырова. Об этом сообщает ТАСС
На избрании меры пресечения в виде заключения под стражу настаивало следствие. Батырову вменяют статью о посредничестве в даче взятки в особо крупном размере, ему грозит до 12 лет колонии.
Фигурант занимал должность гендиректора технопарка с 2014 по 2023 год.
