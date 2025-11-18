В деле экс-мэра Самары Виктора Тархова вскрылись неожиданные подробности

Следственные органы и близкие экс-мэра Самары долгое время считали, что фрагменты тел Виктора Тархова и его жены были выброшены в баки, а после отвезены на мусорный полигон. Внезапно в деле вскрылись неожиданные подробности, пишет портал «СтарХит».

Ранее Екатерина Бельская, внучка Тархова, рассказала, что не считает себя убийцей дедушки и бабушки. Она добавила, что является лишь соучастницей.

По ее мнению, за всем стоит Светлана Метревелли (женщина, которая познакомилась с Бельской за несколько лет до трагедии) — именно она сначала завела Катю в долговую яму, заставив брать деньги у родных и близких.

По данным портала, на днях Бельская направила телеведущему Андрею Малахову письмо, в котором раскрыла новые подробности дела.

Катя предположила, что Светлана Метревелли (Нателла) могла быть знакома с ее дедушкой и бабушкой, возможно, даже состояла с Тарховым в любовных отношениях.

Кроме того, отметила она, Магда (еще один член «банды», с которой общалась Бельская благодаря Метревели), всю жизнь была задействована в медицинском бизнесе, занималась продажей человеческих органов.

Андрей Малахов зачитал письмо Бельской в эфире программы «Малахов». Вместе с тем, он подчеркнул, что слова обвиняемой не подтверждены, никто не может опровергнуть их, а в эфире они звучат как одна из версий.