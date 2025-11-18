В доме в Казани произошел взрыв газа

Вечером во вторник в доме на улице Лукина в Авиастроительном микрорайоне в Казани произошел сильный пожар, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

По данным журналистов, инцидент случился, по предварительной информации, из-за взрыва газа. В квартире, где случился взрыв, найдено тело погибшего – это оказался сожитель хозяйки жилья.

При этом, телеграм-канал уточняет, что в результате пожара пострадала и соседняя квартира. Сейчас возгорание потушено, в одной из квартир выбило окна, а в подъезде наблюдается задымление.