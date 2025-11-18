В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывчатку

Два сотрудника полиции 17 ноября пострадали в результате наезда их служебного автомобиля на взрывное устройство в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, инцидент произошел на трассе Дьяконово — Суджа. Взрывчатка, на которую наехали правоохранители, сдетонировала. В результате случившегося они получили травмы легкой степени тяжести, заявил чиновник.

Также он рассказал, что во вторник полицейские обратились в Курскую областную больницу. Врачи оказали им всю необходимую помощь.

До этого заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в Курской области кумулятивные мины немецкого производства с магнитными датчиками для уничтожения техники. По его словам, эти взрывы не устройства разбрасывались над позициями российских войск при помощи снарядов НАТО калибра 155 миллиметров.