Дочь застреленного священника Сысоева раскрыла новые детали громкого убийства

Нагатинский районный суд закрыл дело об убийстве священника Даниила Сысоева в связи со смертью обвиняемого, Бексултана Карыбекова. Однако дочь убитого, Иустина Югас, планирует подавать апелляцию, потому что не считает Карыбекова основным и единственным виновником трагедии. Своими мыслями она поделилась с репортером «МК».

Напомним, что убийство иерея Даниила Сысоева было совершено в московском храме апостола Фомы 19 ноября 2009 года. Неизвестный в маске ворвался в храм и несколько раз выстрелил в священника и регента. Отец Даниил скончался от полученных ран в машине скорой помощи, регент получил ранение, но выжил. Следствие установило, что убийцей был уроженец Республики Киргизии Бексултан Карыбеков. Спустя месяц обвиняемый был убит в Махачкале сотрудниками полиции, по которым он открыл стрельбу, но суд возобновил дело об убийстве спустя 16 лет. На прошлом заседании Иустину Югас признали потерпевшей.

- Иустина, что вы можете сказать по поводу решения суда?

- Не было прений сторон, ходатайство моей сестры Дорофеи о признании ее пострадавшей тоже не было рассмотрено. Между тем, материалы следствия полностью рушат официальную версию. На рясе видны следы более чем от семи выстрелов. Стреляли из двух разных пистолетов. Судя по всему, его убивали не менее двух человек. Кроме того, по официальной версии моему отцу выстрелили еще и в голову. Оперативники вырезали кусочек линолеума со следом от якобы этого выстрела, и была проведена баллистическая экспертиза, которая показала, что пуля не моглв пройти через голову отца Даниила. То есть кто-то просто выстрелил в пол. Еще у моего отца почему-то была сломана рука.

- От каких ранений все-таки скончался ваш отец?

- На его теле нет смертельных огнестрельных ранений. Я предполагаю, что контрольный в голову был сделан уже в мертвого, потому что рана обескровлена, но, конечно, насчет этого еще нужно проконсультироваться со специалистом. Еще я видела в материалах дела выписку со скорой, где было написано, что у отца Даниила открытая черепно-мозговая травма, как будто от удара топором, и рваная рана на шее. На фото видно, что шею будто бы прокололи ножом. Скончался отец Даниил не от выстрелов, а от острой кровопотери в машине «скорой помощи».

- Если вы не верите в официальную версию, как вы думаете, произошло преступление?

- Сейчас у меня два варианта того, как убили моего отца. Или его похитили и убили в каком-то неизвестном месте или это сделали не в самом храме, а в алтаре или трапезной, потому что баллистическая экспертиза указывает на то, что его убили на лестнице. И, даже если предположить, что Карыбеков виновен, я полагаю, что в преступлении были и другие соучастники.

- Но ведь в храме были свидетели убийства?

- Да, четверо. И получается, что они все врут. В пользу версии похищения говорит еще то, что в деле нет ни обуви, ни верхней одежды. Ну он же не босиком ходил, в конце концов.

- Кому тогда была выгодна смерть вашего отца?

- Мой отец планировал построить большой грандиозный храм пророка Даниила. На это было выделено 50 млн евро. 15 лет после смерти отца храм не строился, и деньги на него появились только в 2023 году. Тем временем, через полгода после убийства у некоторых людей, связанных с моим отцом, пооткрывались фонды и издательства. И у моего отчима Сергея Станиловского тоже появились баснословные богатства. Он смог себе позволить вертолеты, квартиры, дома и отдых в Куршевеле. Так что предполагаю , что убийство совершено из-за денег, но чтобы знать точно, нужно провести проверку.

- Вы собираетесь обжаловать решение суда?

- Да, конечно. Я хочу, чтобы настоящий убийца моего отца предстал перед судом.