Лидер действовавшей в России с 90-х ОПГ избежал СИЗО

Центральный районный суд Челябинска назначил домашний арест лидеру ОПГ «Махонинские» (объединение признано в России экстремистским и запрещено) Александру Махонину. Об этом сообщает URA.RU.

Меру пресечения мужчине избрали на месяц и десять суток. Ему запрещено покидать дом, менять место жительства, отправлять посылки, а также использовать телефон и выходить в интернет. Заседание прошло в закрытом режиме — на этом настаивал адвокат Махонина, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Махонина задержали 14 ноября на выходе из суда, где рассматривался иск Генпрокуратуры об изъятии у объединения «Махонинские» активов. Всего оно лишилось более объектов недвижимости, машин и средств общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей.

В отношении Махонина возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

ОПГ была создана братьями Андреем и Александром Махониными в 1990-х годах. Группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов.