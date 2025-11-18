В Калининграде двое ответят в суде за кражу фрагмента скульптуры с острова Канта

В Калининграде двое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в краже бронзового элемента со скульптурной композиции «Символы Кёнигсберга 1930 год».

В марте этого года 53-летний мужчина и его 35-летняя сожительница похитили незакреплённый фрагмент памятника на площади у Кафедрального собора и сдали его в металлолом, пишет «Янтарный край».

Ущерб, причинённый в результате их действий собору, оценили в 46,6 тыс. рублей.

Похищенный артефакт изъят полицией и возвращён на место.

Материалы дела направлены в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

