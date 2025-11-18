На Урале адвоката задержали при передаче двухмиллионной взятки

В Челябинске оперативники УФСБ задержали члена адвоката адвокатской палаты Челябинской области, который предложил подзащитному за взятку в размере двух миллионов рублей смягчить наказание. Адвоката задержали при передаче денег, сообщили во вторник в УФСБ региона.

"18 ноября, представляя законные интересы своего подзащитного, представитель адвокатского сообщества убедил его передать взятку за смягчение наказания и, заручившись поддержкой в правоохранительных органах, предложил свои услуги в качестве посредника", - пояснили в пресс-службе контрразведки.

Предварительная сумма взятки составила не менее двух миллионов рублей. При передаче денег адвокат был задержан.

Проводятся мероприятия по установлению личностей соучастников преступления. Задержанному грозит от семи до 12 лет лишения свободы с крупным штрафом и лишением права занимать определенные должности еще на семь лет.