Незаконные речные перевозки пассажиров пресекли в столице

Прокуратура вместе с полицейскими пресекли нелегальные перевозки пассажиров на речном судне в столице, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

© m24.ru

Индивидуальный предприниматель осуществлял речные коммерческие перевозки горожан без лицензии. Свои услуги злоумышленник рекламировал через мессенджер.

В надзорном ведомстве отметили, что подобная деятельность, организованная с нарушением обязательных требований, представляла реальную угрозу безопасности пассажиров и судоходства.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1, статьи 14.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Постановление инстанции еще не вступило в силу.

Ранее в Москве выявили и пресекли деятельность четырех нелегальных пунктов приема металлолома в Филимонковском. В ходе проверки были обнаружены два иностранца, находившиеся в стране с нарушением миграционного законодательства.