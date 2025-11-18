В суд направлено дело о взятке против специалиста по контролю и приёмке продукции Меньшикова

Военные следственные органы СК России завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего специалиста по контролю и приёмке продукции Андрея Меньшикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ведомство.

По данным следствия, государственный заказчик заключил более 20 многомиллионных контрактов с АО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» в период с 2013 по 2023 год.

Меньшиков получил от генерального директора АО взятку размером более 5,5 млн рублей за общее покровительство при выполнении работ.

На имущество и денежные средства Меньшекова наложен арест.

«Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину Меньшикова в совершении преступления, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

