Мужчина приставал к школьнице в вагоне метро в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который, предположительно, приставал к 13-летней школьнице в вагоне поезда в петербургском метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, с заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей. Она сообщила, что вечером 15 ноября неизвестный мужчина приставал к ее дочери между станциями «Маяковская» и «Площадь Александра Невского». Личность злоумышленника быстро установили — им оказался 35-летний подсобный рабочий одного из маркетплейсов. Его уже задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге полиция пресекла изготовление порнографических материалов с детьми в возрасте от одного до двух лет.