«Много вопросов»: психиатр высказался о диагнозе женщины, отрезавшей голову сыну

Издание «Комсомольская правда» провело беседу с психиатром Василием Шуровым, чтобы обсудить трагедию, произошедшую в Балашихе.

Напомним, что там 31-летняя Елена Ц. жестоко убила своего 6-летнего сына-инвалида, отрезав ему голову и выбросив в пруд. В расправе она призналась следователям. Женщина стояла на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения», имела проблемы с наркотиками, а ее бывший муж забрал их общую 9-летнюю дочь.

По словам Шурова, при обнаружении у пациента серьезного психического заболевания его переводят на амбулаторное лечение, требующее регулярных визитов к специалисту. Госпитализация рассматривается в случае, если родственники или другие люди подают заявления о том, что пациент представляет опасность.

Шуров отметил, что наличие диагноза «шизофрения» не всегда служит основанием для лишения родительских прав. Органы опеки обязаны осуществлять мониторинг за семьями и контролировать выполнение родительских обязанностей. Из-за трагических событий сотрудники соцразвития стали обвиняемыми по статье «Халатность».

Собеседник отметил, что у него осталось «много вопросов» к органам опеки. 9-летнюю девочку забрал отец, а 6-летний мальчик, который едва ходил, все еще носил памперсы. Это явный признак того, что родители не выполняют свои обязанности, подчеркнул специалист. Он обратил внимание на то, что женщина не работала и набрала микрозаймов, а в соцсетях у нее опубликованы странные ролики, где она объявляет себя колдуньей.

Становится очевидно, что она не может заботиться о детях, подчеркнул психиатр. Он напомнил, что муж женщины не вмешался, родители с обеих сторон не проявили активности, и никто из окружающих не помог.