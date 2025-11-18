В деле пропавшей в Анталье россиянки появились неожиданные подробности

В Турции продолжают расследовать загадочное исчезновение жительницы Санкт-Петербурга, пропавшей во время отдыха в Анталье. Российская туристка прибыла в отель с 12-летним сыном 26 октября, но через несколько дней бесследно исчезла, после чего ребенка отправили на родину.

© Московский Комсомолец

8 ноября турецкие правоохранители обнаружили в море тело неопознанной женщины примерно в 170 километрах от места пропажи россиянки. На трупе не было видимых следов насилия, и первоначально установить личность погибшей не удавалось. Однако позже родственникам пропавшей показали фотографию сережек, которые они уверенно опознали.

Для опознания тела в Турцию вылетел брат пропавшей Валерий. Однако в морге он не узнал свою сестру. По его словам, обнаруженное тело было на 9 сантиметров ниже ростом. Кроме того, женщина была лысой и одета в чужую одежду. Зуб и шрамы на теле были иные, чем у пропавшей.

Мужчина заявил, что не может считать эту женщину своей сестрой, так как знал её с детства. Для точного установления личности было решено провести ДНК-экспертизу, результаты которой станут известны не скоро. При этом в описи вещей, изъятых с тела, значились только золотая цепочка и резинки для волос. А вот тех самых сережек при трупе не оказалось.

В Турции из отеля загадочно пропала россиянка

Родственники задаются вопросом, откуда у турецких правоохранителей оказались украшения Ирины, если их не было на обнаруженном теле. Этот факт добавляет новые вопросы к и без того запутанному делу о исчезновении петербурженки.