Напавший на ребенка в шапке с буквой Z россиянин попал под новое дело

В Екатеринбурге возбудили новое дело в отношении жителя Александра Неустроева (внесен в реестр террористов и экстремистов), напавшего в 2023 году на ребенка в шапке с буквой Z. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчине вменяют статью 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма») УК РФ. Судебное заседание назначено на 19 ноября.

В апреле 2023 года Неустроев схватил за руку и обматерил девятилетнего ребенка, который проходил мимо него в шапке с буквой Z. Родители мальчика написали заявление в полицию. Спустя несколько дней в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В результате ему назначили три года колонии-поселения.

А в августе Неустроева внесли в список террористов и экстремистов.