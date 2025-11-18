Россиянку перевозили из больницы в больницу, пока она не умерла

64-летняя жительница Волгограда почувствовала недомогание, но ее стали перевозить из больницы в больницу. Пациентка скончалась, и теперь проверку по этому факту проводит комитет здравоохранения региона, пишет РИА Новости.

По данным журналистов, сначала женщину с приступами удушья направили из районной больницы в Волгоград, в областную больницу, но оттуда пациентку направили в горбольницу №3, где также не стали госпитализировать.

Издание уточняет, что женщине стало хуже уже у родственников, была вызвана скорая медпомощь, которая отвезла пациентку в горбольницу №5. Через несколько дней родные женщины узнали, что она была перевезена в горбольницу №1, где умерла в реанимации.

В сообщении уточняется, что комздрав Волгоградской области проверит все факты и качество оказания медпомощи, предоставив официальный ответ.