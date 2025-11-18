Более 200 посетителей фермы заразились паразитами от животных

Более 200 человек заразились паразитами от животных после посещения фермы в Великобритании. Владельца оштрафовали, сообщает «Би-би-си».

Особое мероприятие для посетителей устраивала на своей ферме 60-летняя Шэрон Уилер в апреле и мае 2023 года. Желающие могли, купив билет, покормить ягнят и козлят молоком из бутылочек.

Передающимися фекально-оральным путем криптосопридиями заразились более 260 человек, большинство из которых дети.

По словам посетителей, многие дети, кормившие детенышей, целовали их испачканные испражнениями морды.

У зараженных людей возникли сильнейшая рвота и диарея, некоторых пришлось госпитализировать.

Владелица фермы признала вину, суд обязал ее выплатить пострадавшим около 21 тысячи фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей).

