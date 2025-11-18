В СМИ появилась информация, что в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, где 28 сентября пропала семья Усольцевых, началась новая поисковая операция. На место выехали спасатели, полицейские, следователи и криминалисты. Сразу возникло предположение, не найдены ли новые улики, не появились ли какие-то зацепки? За разъяснениями мы обратились в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

— Поиски, по сути, не приостанавливались, — говорит старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова. — Понятно, что они проводятся не каждый день, но группы постоянно выезжают на место и отрабатывают какой-то определенный участок со спасателями. Например, у нас группы выезжали семь и десять дней назад, работали в выходные. Вместе со спасателями выезжают наши криминалисты, следователи.

Потихоньку обследуют определенные участки.

Как говорит представитель регионального главка СК РФ, речи о том, что были прекращены поиски, а потом внезапно возобновились, не идет.

— Нет пока никаких новых улик, мы не нашли никакой одежды, ни кружек, ни поварешек. Просто идет определенная плановая работа в рамках расследования дела. Пока погода позволяет, поиски продолжатся. Сейчас потеплело и группы поехали.

— В каком квадрате сосредоточены поиски?

— Изначально был определен квадрат два на два километра от того места, где был зафиксирован сигнал телефона Сергея Усольцева. Участок достаточно большой. Местность там труднодоступная: огромные валуны, нагромождение камней. Поиски идут и в прилегающей к этому квадрату лесистой местности. Обследуются расщелины, гроты, пещеры. У групп, которые ведут поиски, есть карты, где все это отмечено.

В поисках задействованы снегоходы, автомобили «Соболь», специальное оборудование.

Представитель регионального главка СК отмечает, что вокруг этой истории очень много домыслов, всевозможных веяний. Ведь бесследно пропала семья с пятилетним ребенком и собакой.

— То говорят, что они в Таиланд уехали, то их йети (обезьяноподобное и человекоподобное существо, криптид, якобы обитающий в различных высокогорных или лесных регионах мира. — Авт.) похитили.

Между тем специалист Минского сельсовета Партизанского района Красноярского края Людмила Глухова рассказала, что у них уже настоящая зима.

Спасатели в поисках семьи Усольцевых обследовали пещеру под Красноярском

— Снега много, и он продолжает идти, — делится Людмила Николаевна. — В тот район, где сейчас ведутся поиски Усольцевых, наши местные зимой не ходят. И охотники там не появляются. Все, сезон закрыт. Кто там пишет глупости про глубокие ямы-ловушки для диких зверей, в одну из которых якобы могли угодить Усольцевы? Там ничего не выкопаешь, кругом горы, сплошные камни.