Извержение вулкана произошло в Индонезии

В индонезийской провинции Восточная Ява, как сообщает портал Voice of Indonesia, произошло извержение вулкана Семеру. Столб пепла достиг 800 метров.

© Imago/TACC

В заявлении наблюдательного пункта у вулкана уточняется, что извержение Семеру началось во вторник в 6 часов 11 минут по западноиндонезийскому времени (2.11 мск).

В результате над вершиной вулкана (4476 м над уровнем моря) образовался столб пепла высотой порядка 800 метров. Вулкану присвоен второй уровень опасности.

Населению из-за риска выброса раскаленных камней рекомендуется не приближаться на расстояние ближе трех километров к кратеру Семеру.