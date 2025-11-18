Суд взыскал с россиянки деньги за порчу чужого имущества

Житель микрорайона Палкино в Екатеринбурге обнаружил, что фасад его дома и окна были разрисованы черной и оранжевой краской. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестная женщина проникла на территорию участка и нанесла повреждения с помощью баллончика. Мужчина опознал на записях свою знакомую Елену, с которой у него ранее возник конфликт.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела отказали. Следствие пришло к выводу, что окрашивание не является повреждением в уголовно-правовом смысле, поскольку не вывело имущество из строя. В ходе проверки Елена не отрицала факт причинения ущерба, но воспользовалась правом не давать показания.

Не добившись уголовного преследования, собственник подал гражданский иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Согласно заключению оценщиков, для восстановления фасада требовалось 103 625 рублей. Истец также просил взыскать расходы на услуги оценщика и уплату госпошлины. Первоначально суд отказал в удовлетворении иска, приняв во внимание версию ответчицы о наличии алиби, которая не была подкреплена доказательствами.

Александр подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия отметила, что отказ в возбуждении уголовного дела был связан с отсутствием состава преступления, а не самого события. При этом ответчица не представила доказательств, опровергающих ее причастность к инциденту. Апелляция удовлетворила требования истца, взыскав с Елены 118 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.