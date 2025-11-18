Больница в Сургуте проводит проверку из-за жалоб на массажистку, бьющую детей

В Сургуте (ХМАО) в дневном стационаре «Росинка» на базе Сургутской городской поликлиники №4 проводится внутренняя проверка после жалоб родителей на массажистку. По словам сургутян, медработник грубо обращалась с маленькими пациентами и била их во время процедур.

«По вашему сообщению в поликлинике проводится внутренняя проверка. О результатах Вам сообщат дополнительно. По результатам проверки, в случае подтверждения нарушений, будут приняты необходимые меры», — ответили представители Сургутской городской поликлиники №4 на жалобы родителей в группе «Черный список Сургут I Отзывы» в социальной сети «ВКонтакте».

Поводом для проверки стало сообщение матери ребенка в социальных сетях. Она рассказала, что массажистка просила оставлять ребенка одного в кабинете, а затем ругала девочку и шлепала во время массажа.

«Хочу пожаловаться на массажистку дневного стационара „Росинка“ по ул. Бажова, 25. Она просила меня оставить ребенка и подождать в коридоре, так как якобы дети вместе с родителями балуются. Но ребенок начал жаловаться и плакать, что не хочет к ней на массаж, что она злая, ругает, бьет ее. Я решила оставить диктофон в кабинете, и слова ребенка подтвердились: обращается очень грубо, затыкает рот, несколько раз слышно, как шлепнула ребенка, слышно, как угрожает ударить», — сообщила югорчанка корреспонденту URA.RU.

Мать также утверждает, что ребенок плакал, но массажистка не пустила мать к нему. Заявление она передала старшей медсестре и лечащему врачу, однако, по ее словам, меры сразу приняты не были.

Агентство URA.RU направило запросы в Сургутскую городскую поликлинику №4 и в Департамент здравоохранения Югры. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО пожаловалась на массажистку в больнице. По словам матери, медработник угрожала ее дочке и шлепала малышку.