В Подмосковье арестовали обвиняемую в обезглавливании сына

В Подмосковье суд избрал меру пресечения женщине, которую обвиняют в обезглавливании собственного маленького сына. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Фигурантку процесса отправили под стражу. По данным «112», в СИЗО ее отправили на два месяца. Отмечается, что в конце концов женщина признала вину, на заседании суда прятала глаза и молчала.

Сотрудники правоохранительных органов обратили на жительницу Балашихи внимание после того, как в пруду Подмосковья нашли голову ее сына. Сначала специалисты полагали, что с ребенком-инвалидом расправился отчим, но позже выяснилось, что мать придумала сожителя, чтобы отвести от себя подозрения.

По данным следствия, у женщины диагностировано психическое заболевание, она наблюдается у специалиста, но, по данным СМИ, могла смешивать препараты с наркотиками.

Следователи также возбудили дело по статье о халатности. Несмотря на наличие заболевания, профильные органы не лишили женщину родительских прав и не ограничили контакты с сыном.