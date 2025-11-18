Обвиняемая в убийстве сына в Балашихе доставлена в суд для ареста

Жительница Подмосковья Елена Цуцкова, обвиняемая в жестоком убийстве собственного сына, доставлена в Балашихинский суд Московской области для решения вопроса об аресте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Конвойные полицейские завели Цуцкову в зал заседания. Обвиняемая не стала отвечать на вопросы журналистов.

Заседание решили провести в закрытом режиме.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил провести заседание по вопросу избрания меры пресечения Цуцковой в закрытом режиме", - зачитала решение судья.

Ранее провести процесс в закрытом режиме потребовал следователь СК. Он заявил, что это необходимо для защиты личных данных погибшего несовершеннолетнего.