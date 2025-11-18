Жителя ДНР осудили за попытку передачи взрывчатки для теракта

Суд в ДНР приговорил местного жителя к 16 годам колонии за содействие террористической деятельности, он собирался передать взрывчатку для совершения теракта в учебном заведении, сообщили ТАСС в прокуратуре республики.

"Суд в ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, участвовавшего в террористической деятельности. <...> установлено, что в апреле 2023 года злоумышленник прибыл на личном автомобиле на проспект Строителей в Мариуполе, где забрал из тайника взрывчатку, изготовленную промышленным способом, а также самодельные взрывные устройства, которые должен был передать иному лицу для совершения террористического акта на территории одного из учебных учреждений республики", - сказано в сообщении.

Отмечается, что действия осужденного пресекли правоохранители. Дело 41-летнего жителя рассматривал Южный окружной военный суд. Преступник приговорен к 16 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тыс. рублей.

Фигурант признан виновным по п. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).