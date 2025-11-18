«Распространенные ошибки»: как мошенники находят себе жертв

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в интервью News.ru предупредил о том, что мошенники используют личные публикации людей в соцсетях.

Он также отметил, что необходимо проявлять осторожность при ответе на подозрительные звонки, поскольку на другом конце провода может находиться мошенник, выдающий себя за представителя какого-либо государственного органа.

По словам собеседника издания, мошенники могут обмануть даже самых осторожных людей. Как сообщил он, одна из распространенных ошибок — это раскрытие личной информации в социальных сетях. Например, публикация данных о поездках, командировках и родственниках может привести к неприятностям.

Как уточнил Щербаченко, чтобы защитить свои данные, рекомендуется ограничить доступ к личной информации и не выкладывать билеты или другие документы. Также стоит быть внимательным при переходе по ссылкам из подозрительных писем. Важно всегда проверять адрес сайта вручную: вводить его самостоятельно или искать через поисковик, подчеркнул эксперт.

Кроме того, не следует сообщать данные по телефону работникам банков или госорганов, даже если это горячая линия, подчеркнул специалист. По его словам, настоящие сотрудники не запрашивают ПИН-коды, коды из СМС и ссылки. Доцент советует звонить по официальному номеру.

Также гражданам рекомендуют не скачивать программы с подозрительных сайтов, не открывать ссылки в СМС или почте. Кроме того, россиянам советуют использовать только официальные магазины приложений и читать отзывы.

По словам Щербаченко, не нужно доверять незнакомцам и платить авансы без договора. Целесообразно проверять репутацию компаний, избегать импульсивных операций и перепроверять информацию и не оставлять данные карты и личные сведения на подозрительных сайтах, заявил эксперт.