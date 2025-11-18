Родители устроили бойню после ссоры в школьном чате

Конфликт между родителями учеников одной из школ Белгорода перешел от словесной перепалки к реальной потасовке. Поводом для инцидента послужило оскорбление, которое один из школьников нанес матери своего сверстника в общем чате.

Оскорбления достигли адресата, и женщина решила выяснить отношения с отцом подростка-обидчика. Для усиления своей позиции она привлекла к конфликту своего приятеля.

Перед встречей с оппонентом оба участника нападения посетили гараж, где как следует вооружились. Как сообщает источник РЕН ТВ, один из них взял с собой топор, а другой — биту, после чего группа направилась к месту предполагаемой встречи.

В ходе завязавшейся драки один из нападавших нанес противнику несколько ударов по голове. Однако в разгар противостояния пропустил ответный удар и упал на землю. В этот момент его сообщник переключился на припаркованный неподалеку автомобиль отца школьника и начал его крушить.

Полиция проводит проверку по факту драки родителей около школы в Подмосковье

Инцидент завершился вызовом полиции. Все участники конфликта были задержаны, а по факту произошедшего начата проверка для установления всех обстоятельств случившегося.