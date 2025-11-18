Пожар на танкере в порту Измаила потушили

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пожар на танкере Orinda в порту города Измаил потушен. Об этом сообщили в Измаильской районной военной администрации.

© Соцсети

"Загоревшееся на танкере Orinda оборудование для перекачки сжиженного газа потушили. Угрозы для населения нет", - говорится в сообщении местной администрации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской),

Там также заверили, что ситуация под контролем. Территорию, где находится судно, контролируют наряды Нацполиции и Нацгвардии. В настоящее время оценивается состоянии судна, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. После возникновения 17 ноября пожара на газовозе на украинском берегу Дуная в порту Измаила и угрозы взрыва румынские власти эвакуировали более 230 жителей близлежащих сел уезда Тулча. Согласно сайту tulceanoastra.ro, на борту судна находилось 4 тыс. тонн сжиженного газа. Пожарные Тулчи сообщили, что румынская территория не была затронута пожаром. 18 ноября утром в связи с ликвидацией пожара на танкере всем эвакуированным румынам разрешили вернуться в свои дома.

Пресс-служба Минобороны Румынии ранее сообщила, что в ночь на 17 ноября вблизи границы с Украиной была зафиксирована атака БПЛА. Военное ведомство уточнило, что несанкционированного проникновения в воздушное пространство Румынии зафиксировано не было.