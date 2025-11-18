Бывший топ-менеджер «Росатома» просит отправить его в зону СВО

Бывший топ-менеджер госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, обвиняемый в получении взятки в размере пяти миллионов рублей при строительстве павильона «Атом» на ВДНХ, заключил сделку со следствием. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

© Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

По их данным, Сахаров передал следователям информацию о ранее неизвестном эпизоде противоправной деятельности.

Он также заявил о намерении искупить вину, добившись отправки в зону специальной военной операции.

Для этого Сахаров подал соответствующее прошение.

