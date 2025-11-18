Инвалид из Кимовска добился в суде признания живым

Прокуратура по обращению жителя Тульской области, инвалида II группы, через суд добилась аннулирования в отделе ЗАГС записи о его смерти. Такая справка была выдана его родственникам, которые ошиблись при опознании тела, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Выступая в защиту прав заявителя, прокурор направил в суд заявление об аннулировании записи акта гражданского состояния, которое удовлетворено судом в полном объеме", - говорится в сообщении.

Проверка внесения недостоверной записи о смерти проводилась по обращению инвалида II группы. Установлено, что в декабре 2022 года отдел ЗАГС на основании справки о смерти в отношении жителя города Кимовска произвел регистрацию смерти, выдав соответствующее свидетельство.