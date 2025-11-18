Учитель года несколько лет преследовал 11-летнюю школьницу

В США завершился судебный процесс над 27-летним преподавателем начальной школы из Южной Каролины Диланом Робертом Дьюксом. Педагог, недавно удостоенный звания «Учитель года», признал себя виновным в систематическом преследовании 11-летней ученицы и был приговорен к условному тюремному заключению.

© Московский Комсомолец

По данным местных СМИ, мужчина в течение длительного времени подвергал школьницу нежелательному вниманию после её перехода в другой класс. Дьюкс дарил девочке многочисленные подарки и фотографии. Он послал ребенку более 60 писем. Также мужчина регулярно пытался обнять её без согласия.

В ходе расследования в парте преподавателя были обнаружены многочисленные фотографии несовершеннолетней, хотя, по заявлению властей, ни на одной из них не было сексуального содержания. Мать пострадавшей рассказала в суде, что действия педагога нарушили чувство безопасности ребёнка в таких местах, как школа, церковь и спортивные секции.

Инцидент получил развитие после обращения в офис шерифа округа Андерсон в июле 2024 года. Правоохранители отметили, что своевременное вмешательство помогло предотвратить возможную эскалацию поведения преподавателя. Сам Дьюкс был отстранён от работы в начальной школе Старр, где ранее получил звание лучшего учителя.

По результатам судебного разбирательства обвиняемый получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. В рамках приговора он обязан пройти курс психиатрического лечения, лишиться преподавательской лицензии и соблюдать пожизненный запрет на любые контакты с пострадавшей девочкой и её семьёй.