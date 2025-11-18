В Кузбассе завели дело после невыплаты зарплат на шахте

Задолженность по зарплате на кузбасской шахте "Спиридоновская", где около 650 человек уволились, достигла 223 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщил председатель правительства региона Андрей Панов в своем телеграм-канале по итогам совещания о ситуации на шахте.

В июне 2025 года министр угольной промышленности Андрей Брижак по итогам встречи с коллективом шахты сообщал, что шахту готовят к консервации из-за сложной ситуации в угольной отрасли. В частности, задержки по выплате заработной платы составляют более месяца. После этого Панов призвал горняков не ждать, когда задолженность достигнет внушительных размеров, и перейти на работу в другие предприятия, где зарплату платят регулярно. В сентябре Арбитражный суд Кемеровской области ввел процедуру наблюдения на шахте.

"После возобновления работы разреза добыто 9 300 тонн угля, 5 500 тонн отправлены на обогатительную фабрику. Средства от его продажи должны быть направлены на погашение долгов по зарплате, которых на сегодня накопилось уже 223 млн рублей. <...> 30 сентября по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "Шахта Спиридоновская" возбуждено уголовное дело", - написал Панов.

В следственном управлении СК РФ по региону ранее не комментировали ситуацию на шахте. По словам генерального директора "Спиридоновской" Вячеслава Малахова, которые приводит Панов, постоянно возникают разные обстоятельства, которые усложняют ситуацию. Среди них - погода, мешавшая вывозить уголь, или юридические сложности.

"Завтра состоится очередная встреча с коллективом, куда придут и уже уволившиеся работники. Многие из них с июля ждут расчетных. На каждой такой встрече руководство "Спиридоновской" называет даты, в которые должны быть произведены выплаты, но чаще всего обещаний своих не сдерживает. Сегодня на совещании генеральный директор шахты вновь пообещал, что до вечера постарается получить деньги за отгруженный на обогатительную фабрику уголь, чтобы возобновить выплаты", - добавил Панов.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.