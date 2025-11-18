Российский бизнесмен, легализовавший 27 млн рублей, ответит в суде
В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего директора агрофирмы из станицы Брюховецкой. Бизнесмен обвиняется в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, по части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным следствия, руководитель предприятия похитил 30 миллионов рублей, которые инвесторы выделили на развитие компании, сообщает региональный главк МВД.
Для легализации части похищенных средств обвиняемый использовал схему с оформлением фиктивных договоров беспроцентного займа на свою супругу. Посредством этой операции ему удалось получить 27 миллионов 96 тысяч рублей в виде «кредита», которые впоследствии были потрачены без намерения возврата. Расследование, проведенное Главным следственным управлением краевого Главка полиции, установило все обстоятельства противоправных действий.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Примечательно, что ранее суд уже признал данного бизнесмена виновным в совершении мошеннических действий.