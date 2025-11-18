Обнаружила уборщица: преподаватель университета в Москве умер перед лекцией

В Москве перед лекцией скончался 56-летний преподаватель вуза. Доцента кафедры экономики, лежащего на полу без признаков жизни, нашла уборщица. Об этом сообщает mk.ru.

Происшествие случилось 17 ноября. Погибший был сотрудником Российского государственного социального университета, уточнят издание.

Около 18:00 мужчину обнаружили мертвым. Установлено, что педагог скончался скоропостижно за 20 минут. Предварительная причина смерти – закупорка сосуда тромбом и, как следствие, ишемический инсульт.

Известно, что мужчина всю жизнь работал в сфере образования и студенты его уважали. Преподаватель жил один, у него осталась дочь.

