«Гул дикий»: очевидцы о взрыве газа под Омском

Утром 18 ноября стало известно о пожаре под Омском. Зарево от пламени было заметно за несколько километров, а звуки взрывов доносились до ближайших населенных пунктов. Подробности о произошедшем рассказала жительница поселка Ростовка в беседе с omsk.aif.ru.

По словам собеседницы, она проснулась от звука сигнализации ее автомобиля. Женщина рассказала, что в тот момент был «гул дикий», а в комнате — красное зарево прямо напротив окна. Она призналась, что очень испугалась.

Жители Ростовки сначала не осознали, что случилось, и начали проверять чаты. В их домах уже похолодало, но в соседнем селе, как сообщил другой очевидец, батареи пока работают нормально, и в квартирах тепло.

Ранее губернатор Хоценко сообщил, что инцидент произошел на подземном участке магистрального газопровода-отвода. Он проинформировал, что возгорание успешно локализовано. Как уточнил глава региона, жертв нет. Для стабилизации ситуации котельные перевели на резервное топливо, а часть предприятий временно отключили от газоснабжения. Планируется полностью восстановить подачу газа в течение суток. Жителей призвали сохранять спокойствие.