В Крыму начальник избил подчиненного за жалобу

В Крыму руководитель избил подчиненного за жалобы на жесткий график работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Речь идет о руководителе «Крымэкоресурсы» — компании, занимающейся вывозом мусора. Он избил одного из водителей прямо на собрании, предварительно отведя мужчину в сторону.

Пострадавшему наложили несколько швов. Он написал заявление в полицию.

Ранее в Петербурге продавщица избила директора магазина в отместку за увольнение. Переросший в драку конфликт сняли на видео.