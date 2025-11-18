Россиянка на ходу выпала из машины возле ночного клуба

В городе Октябрьский в Башкирии 19-летняя девушка на ходу выпала из машины возле ночного клуба «Барвиха». Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По сведениям российского издания, студентка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она находилась в автомобиле в компании друзей.

Во время поездки девушка уснула в салоне. При повороте пассажирская дверь открылась, из-за чего она выпала на проезжую часть, пояснили в региональном управлении МВД.

В отношении одного из спутников, сопровождавших студентку, завели административный протокол. Сама пострадавшая в полицию не обращалась.

До этого в Хабаровске водитель автобуса протащил несколько метров по асфальту 16-летнюю школьницу, которую зажало в дверях.

У девушки оказались травмированы колено, рука, были выявлены повреждения мягких тканей.