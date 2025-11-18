В Москве задержали молодых людей, работавших на телефонных мошенников

Правоохранители задержали группу молодых людей от 17 до 19 лет, работавших на телефонных мошенников. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

© sledcom.ru

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 274.3 УК РФ ("Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции")", – уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что задержанные организовывали работу сим-боксов в Москве и Подмосковье.

По данным следствия, они вели преступную деятельность с октября 2025 года. Злоумышленники наладили непрерывную работу оборудования, с помощью которого мошенники, в том числе из-за рубежа, обзванивали россиян ради обмана и хищения денег.

В результате силовикам удалось задержать троих соучастников. Как стало известно в ходе допроса, за выполнение своих задач они получали еженедельное вознаграждение в криптовалюте в размере, эквивалентном 100 долларам.

Следствие будет ходатайствовать об их аресте. В настоящее время устанавливаются все причастные лица и эпизоды противоправной деятельности.

Ранее сотрудники полиции пресекли работу двух телеграм-каналов, которые позволяли мошенникам ежедневно использовать более 1 тысячи арендованных аккаунтов в мессенджерах для обмана россиян. Администраторы в возрасте 16 и 18 лет задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела.