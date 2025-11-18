Полиция возбудила дело на водителя, сбившего насмерть пешехода в Одинцове

Пьяный водитель на «Ниссане» сбил насмерть пешехода на 22-м километре трассы А-100 «Можайское шоссе» в Одинцове. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

© Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

— По предварительной информации, водитель 2005 года рождения с признаками опьянения, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем легкового автомобиля марки «Ниссан», совершил наезд на мужчину 1977 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемого задержали.

