Обломки дрона упали на территорию предприятия в Тамбовской области

О ночной атаке беспилотников на регион сообщил губернатор Евгений Первышов.

«Пострадавших нет. Степень ущерба устанавливается», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что обломки украинского БПЛА попали на территорию предприятия в Мичуринском округе.

Также Первышов рассказал о перехвате 10 дронов за ночь в небе над регионом. В результате атаки повреждена электроподстанция, обеспечивающая примерно тысячу жителей. Все необходимые меры для оперативного восстановления подачи электроэнергии приняты, отметил тамбовский губернатор.