ФСБ показала видео допроса задержанных за шпионаж в Херсонской области

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры с двумя женщинами, задержанными в Херсонской области за шпионаж в пользу Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

Правоохранители установили, что они собирали и передавали сотрудникам ГУР МО Украины через Telegram сведения о местах дислокации военных ВС РФ, маршрутах передвижения российской военной техники с целью уничтожения вооружения и личного состава.

Следственный отдел УФСБ России по Херсонской области завел уголовные дела по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Задержанных заключили под стражу.