Орудующую в автобусах карманницу поймали в Нижнем Новгороде

Полицейские в Нижнем Новгороде задержали карманницу, орудовавшую в городском общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

С августа по ноябрь текущего года нижегородцы обращались в отделы полиции Автозаводского, Ленинского, Нижегородского и Советского районов, рассказывая о том, что их обворовали в автобусах. В частности, после таких поездок у граждан пропадали кошельки.

Стражи порядка установили личность злоумышленницы и задержали ее. Оказалось, что это 44-летняя ранее судимая за аналогичные преступления местная жительница. Она пояснила, что брала только деньги и тратила их на свои нужды, а банковские карты просто выкидывала.

По всем фактам краж заведены уголовные дела. Общий материальный ущерб составил свыше 170 000 рублей. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

