Мужчина провел в гробу 61 день ради славы и денег

В 1968 году ирландский шахтер Мик Мини добровольно провел 61 день в закопанном гробу в попытке установить мировой рекорд. Его смелый поступок был вдохновлен историей о человеке, выжившем после долгого пребывания в заваленной шахте, пишет The Guardian.

Мини, испытывавший финансовые трудности на родине, надеялся, что этот эксперимент принесет ему как славу, так и денежное вознаграждение. Он стал частью сообщества «погребальных артистов» — людей, демонстрировавших необычную выносливость.

Специально изготовленный гроб с мужчиной внутри опустили в землю на строительном дворе в Лондоне 21 февраля. С внешним миром его связывала лишь труба, через которую подавался воздух и передавалась еда. Мини был полон решимости продержаться как можно дольше. Когда по истечении 61 дня гроб извлекли на глазах у собравшейся толпы, Мини, надев солнечные очки, улыбнулся и заявил, что был готов оставаться под землей и сто дней.

Однако ожидания шахтера не оправдались. Обретённая слава оказалась недолгой, а финансового благополучия достичь не удалось. По слухам, его импресарио Сагрю обманул его, и обещанное мировое турне так и не состоялось. Кроме того, Книга рекордов Гиннесса отказалась признать это достижение, а в том же году его рекорд был побит Эммой Смит, которая провела под землёй 101 день.