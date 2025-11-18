Женщине, убившей сына в Балашихе, предъявлено обвинение

В Балашихе местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве 6-летнего сына. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Как отметили в ведомстве, женщина в ходе допроса подтвердила свои признательные показания и детально рассказала о произошедшем.

Кроме того, следователями было возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития.

"Должностными лицами не были приняты меры ограничения и последующего лишения обвиняемой родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка", – говорится в сообщении.

В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября была найдена голова ребенка в рюкзаке. По версии СМИ, давность наступления смерти несовершеннолетнего не превышала двух суток.

Через некоторое время тело ребенка было обнаружено в квартире в Балашихе. Выяснилось, что мать убила своего сына, после чего фрагменты его тела были выброшены в пруд. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Женщина призналась в совершенном преступлении. Журналисты добавили, что мать мальчика злоупотребляла наркотиками и состояла на учете у психиатра. Кроме того, она постоянно избивала сына. Отец убитого мальчика также ранее был судим за кражу и грабеж.