ФСБ раскрыла передававших данные о российских военных двух шпионок

ФСБ задержала двух шпионок, передававших Киеву данные о российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Злоумышленницами оказались две жительницы Херсонской области, имеющие гражданство России и Украины. Они 1978 и 1981 года рождения. Они подозреваются в шпионаже в интересах украинских спецслужб. В отношении них возбуждено уголовное дело. Обе арестованы.

По данным правоохранителей, фигурантки инициативно собирали данные о местах дислокации Вооруженных сил России, о маршрутах передвижения российской военной техники и передавали их при помощи мессенджера Telegram сотрудникам Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины для того, чтобы нанести потери личному составу, уничтожать вооружение и срывать выполнение боевых задач.

